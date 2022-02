Politist condamnat la amenda penala pentru agresiune si amenintare cu moartea la adresa fostei sotii, tot politista

Un politist din Alba a fost condamnat la amenda penala pentru ca si-a amenintat cu moartea si si-a agresat fosta sotie. Incidentul a avut loc in aprilie 2018, iar o prima decizie in dosarul penal a fost pronuntata pe 11 februarie 2022, la Judecatoria Campeni. La momentul respectiv, agentul Vasile B. se afla in plin proces de divort cu sotia, care este si ea politista. In 12 aprilie 2018, expertul tehnic judiciar numit de catre instanta pentru a efectua o expertiza tehnica in dosar s-a prezentat ... citeste toata stirea