Politist condamnat la patru ani de inchisoare pentru luare de mita. A cerut bani unui investigator sub acoperire

Un politist care a lucrat la compartimentul rutier din cadrul Politiei Orasului Abrud a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru doua infractiuni de luare de mita. Faptele pentru care procurorii au adunat dovezi au avut loc la distanta de aproape opt luni una de alta, politistul fiind prins in flagrant. Potrivit Parchetului, la datele de 28 august 2018, respectiv 12 iunie 2019, inculpatul, in calitate de agent principal de politie in cadrul Inspectoratului de Politie al ... citeste toata stirea