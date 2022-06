Politist muscat de mana in timpul unei interventii la un scandal. Autorul, plasat in arest la domiciliu

Un tanar in varsta de 32 de ani din Cugir, Alba, a fost plasat in arest la domiciliu pentru o fapta de ultraj la adresa unui politist. Incidentul a avut loc sambata dimineata, 4 iunie 2022, in timp ce politistul ajutat de un jandarm incercau sa il impobilizeze pe tanar (R. A.), care provocase un scandal public."La data de 04 iunie 2022, in jurul orei 05:30, echipajul mixt alcatuit din organ de politie din cadrul Politiei Orasului Cugir si jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ... citeste toata stirea