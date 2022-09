Politistii din Alba apel catre soferi: RESPECTAREA LEGISLAEsIEI RUTIERE SALVEAZA VIEEsI: 41 de accidente, 4 decese si 39 de persoane ranite

Bilant sumbru pe soselele din judetul Alba, in ultimele 8 luni de zile, perioada in care au avut loc mai multe accidente soldate cu zeci de morti si raniti.Potrivit statisticii oferite de catre IPJ Alba, in judet au fost inregistrate 41 de accidente grave de circulatie, soldate cu decesul a 4 persoane si ranirea grava a 39 de persoane.Pentru a preveni viitoarele accidente de circulatie, politistii din Alba vin cu un apel catre participanti la trafic.Actiunile politistilor de la rutiera au ... citeste toata stirea