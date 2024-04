Politistii din Alba au continuat actiunile pentru cresterea sigurantei in unitatile de invatamant din judet. Peste 600 de elevi au luat parte la activitati

ACEsIUNE PENTRU CRESTEREA SIGURANEsEI IN UNITAEsI DE INVAEsAMANTPolitistii din Alba au continuat actiunile pentru cresterea sigurantei in unitatile de invatamant din judet. In saptamana care se incheie, peste 600 de elevi din judet au luat parte la activitati infirmativ- preventive.In perioada 15 - 19 aprilie 2024, politistii Biroului Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, au desfasurat activitati informativ - preventive in 12 unitati de invatamant din judet. ... citește toată știrea