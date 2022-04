Politistii din Alba au luat la control masinile cu numere straine: Au dat aproape 300 de amenzi in doar 24 de ore

Peste 290 de amenzi, pentru mai multe incalcari ale legislatiei rutiere, au fost date de politistii din Alba in doar 24 de ore. Politistii au verificat peste 70 de autovehicule, inmatriculate in alte state, care circula in Romania si au fost surprinse pe strazile din judet.Potrivit IPJ Alba, in perioada 13 - 14 aprilie 2022, politistii Serviciului Rutier Alba au desfasurat o actiune de verificare a modului in care proprietarii si conducatorii de autoturisme inmatriculate in alte state si cei ... citeste toata stirea