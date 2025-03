Politistii din Hunedoara au retinut pentru 24 de ore un barbat din localitate, banuit ca fi abordat, prin intermediul unei aplicatii online, o minora careia i-ar fi scris mesaje cu continut indecent.

Politia Municipiului Hunedoara a fost sesizata, in data de 03 martie a.c., de catre un barbat cu privire la faptul ca o minora de 15 ani, din localitate, ar fi fost racolata in mediul online de un barbat.In urma verificarilor, politistii au identificat minora in cauza si au stabilit faptul ca, in data de 25 februarie a.c., aceasta ar fi fost contactata de un barbat de 44 de ani, care i-ar fi vizualizat profilul online prin intermediul unei aplicatii.Cu ajutorul unor mesaje, cei doi ar fi ... citește toată știrea