Politistii la datorie de Craciun: peste 160 de lucratori MAI in teren, 80 de autospeciale, 12 aparate radar

In perioada Craciunului, peste 160 de politisti albaiulieni vor fi prezenti la datorie, pentru a preveni si combate faptele antisociale care ar putea afecta climatul general de siguranta.Acestia vor fi ajutati in teren de 80 de autospeciale, iar traficul va fi monitorizat cu 12 aparate radar.Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba vor fi la datorie, in perioada Craciunului, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea fluentei si ... citeste toata stirea