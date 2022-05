Politistii la datorie in minivacanta de 1 Mai: Peste 470 de abateri contraventionale, 20 de permise retinute si 7 infractiuni descoperite in flagrant delict

Politistii din Alba, au fost la datorie in minivacanta de 1 Mai, oamenii legii actionand in echipe mixte de ordine si siguranta publica.Un numar de 20 de soferi, care nu au respectat legislatia rutiera, au ramas, pentru o perioada pietoni, iar parcursul celor trei zile, oamenii legii au aplicat peste 470 de sanctiuni contraventionale.In aceeasi perioada, politistii au descoperit 7 infractiuni in flagrant delict.In perioada 29 aprilie - 1 mai 2022, peste 200 de politistii din judetul Alba au ... citeste toata stirea