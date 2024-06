Politistii nu vor mai avea voie cu tatuaje - Dezbatere publica la proiectul de lege al MAI

Tinerii care doresc sa se inscrie la concurs pentru ocuparea functiilor vacante in Politie nu vor mai avea voie sa aiba tatuaje. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a initiat aceasta masura pentru a preveni situatiile de vulnerabilitate pentru politisti care apar ca urmare a identificarii lor in functie de elemente partculare.Modificarea legii statutului politistului se afla in dezbatere publicaMAI a organizat marti o dezbatere publica privind Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si ... citește toată știrea