Politistul trimis in judecata pentru violarea fiului sau vrea stramutarea dosarului de la Judecatoria Alba Iulia

Agentul principal de politie din Alba Iulia, trimis recent in judecata pentru viol, vrea stramutarea procesului in care urmeaza sa fie judecat. Barbatul a depus o actiunea la Curtea de Apel Alba Iulia prin care solicita ca procesul in care va fi judecat sa fie stramutat de la Judecatoria Alba Iulia la o alta instanta competenta sa judece cauza. Dosarul privind infractiunea de viol a fost inregistrat la instanta pe data de 14 aprilie 2022. Curtea de Apel va judeca cererea de stramutare in 10 mai ... citeste toata stirea