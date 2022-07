Pompierii avertizeaza: Atentie la scaldat! Sfaturi utile pentru a evita o tragedie

In luna iunie a acestui an, apele au luat 35 de vieti! Astfel de tragedii se produc, din nefericire, in fiecare vara, iar dovada stau cele 33 de persoane care s-au inecat in luna iunie a anului trecut!Vremea din ce in ce mai calda ii indeamna pe oameni la scaldat, insa, pentru evitarea unor adevarate drame, este foarte important ca scaldatul sa se faca doar in locuri special amenajate pentru inot!.In cele multe situatii, curentul puternic, adancimea apei si teribilismul stau la baza unui ... citeste toata stirea