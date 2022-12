Pompierii din Alba la ceas aniversar: Se Implinesc 86 de existenta a breslei pompierilor

Pentru pompierii din Alba, data de 1 Decembrie are dubla semnificatie. Odata salvatorii sarbatoresc Ziua Nationala a Romaniei, iar apoi, pompierii din judet implinesc 86 de ani de existenta.Existenta breslei pompierilor in Alba Iulia dateaza inca din anul 1821, prima mentiune documentara fiind facuta atunci cand primaria orasului incheie un contract cu Fabrica de aparate de stins incendii din Sibiu.In anul 1936, in baza Legii pentru organizarea pompierilor militari si al Ordinului ... citeste toata stirea