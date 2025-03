Pompierii din judetul Hunedoara continua interventiile pentru stingerea incendiilor de vegetatie si padure

Pompierii ISU Hunedoara sunt in continuare mobilizati pentru stingerea incendiilor de vegetatie uscata, intervenind atat la focarele aparute in prima parte a zilei, cat si in zonele unde incendiile au fost localizate anterior si se actioneaza pentru lichidare.Sursa foto : ISU HUNEDOARAAstfel, echipajele intervin in localitatile Ghelari si Zam, unde incendiile izbucnite ieri sunt inca active. In schimb, incendiul produs in comuna Buces, zona Grohotele, a fost lichidat.In sprijinul pompierilor, ... citește toată știrea