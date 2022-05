Politistii din Teius, au retinut miercuri, un barbat in varsta de 40 ani, din judetul Mures, posesorul unui mandat de arestare, pentru infractiunea de talharie.La data de 11 mai 2022, in jurul orei 01,00, in timp ce desfasurau activitati de patrulare pe strada Decebal din oras, politistii din Teius au depistat un barbat de 40 de ... citeste toata stirea