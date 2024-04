Posta Romana a inceput distribuirea pensiilor in avans pentru luna mai. Pensionarii vor primi banii inainte de Paste

Posta Romana a inceput distribuirea pensiilor in avans, pentru luna mai. Este vorba despre o decizie luata de Guvernul Romaniei. Banii vor distribuiti inainte de Sarbatorile de Paste.Suma totala necesara pentru plata in avans a pensiilor fiind de peste 9,3 miliarde de lei.Pensiile inainte de Paste"Printr-un efort conjugat pensiile aferente lunii mai vor fi distribuite in avans.Ne dorim sa le putem aduce aceasta multumire clientilor nostri, pensionari, de a avea pensiile cat mai devreme, ... citește toată știrea