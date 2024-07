Posta Romana vrea eficientizarea rutelor de transport interregionale. Parteneriat incheiat cu firme de transport marfuri

Compania Nationala "Posta Romana" a incheiat un parteneriat cu firme de transport marfuri in scopul eficientizarii rutelor de transport interregionale.Potrivit reprezentantilor companiei, externalizarea acestor servicii periferice contribuie atat la revigorarea modului in care compania realizeaza transportul de marfuri, cat si la incurajarea parteneriatelor cu firme romanesti specializate in acest domeniu.Astfel, Posta Romana, singura companie de curierat si servicii postale din Romania ... citește toată știrea