Postul Craciunului ii pregateste pe credinciosi pentru intampinarea marii sarbatori a Nasterii Domnului.Perioada aminteste crestinilor de patriarhii si dreptii din Vechiul Testament.Acestia au petrecut timp indelungat in post si rugaciune, in asteptarea si nadejdea venirii lui Mesia - Izbavitorul.In acest weekend, este doar dezlegare la ulei si vin.Postul Craciunului: un post al pocaintei, slujbe fara metanii"Postul Nasterii Domnului sau Postul Craciunului a fost instituit in sec. IV-V, ... citeste toata stirea