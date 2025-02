Postul Pastelui 2025. Incepe perioada liturgica Triod. Semnificatii si reguli pentru credinciosi, momente importante din post

Postul Pastelui 2025. In mai putin de o luna, crestinii ortodocsi intra in Postul Pastelui, numit si Postul Mare. In acest an, Pastele va fi in aceeasi data si pentru credinciosii ortodocsi, si pentru cei catolici.Duminica, 9 februarie, incepe perioada liturgica numita Triod. Aici sunt incluse trei saptamani pregatitoare pentru post, potrivit basilica.ro.Postul Pastelui 2025. Incepe perioada liturgica TriodTriodul e o perioada din anul liturgic bizantin. Aceasta cuprinde Postul Mare si ... citește toată știrea