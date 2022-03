Povestea martisorului, simbolul primaverii. Traditii si obiceiuri de 1 martie

1 MARTIE. Povestea martisorului a supravietuit in diferite forme pana in prezent, de la firul simplu rasucit in alb si rosu pana la cel virtual.Martisor, Martisug sau Mart era consemnat de etnologii inceputului de secol XX ca obicei de 1 martie, prezent nu numai la romani, dar si la bulgarii si albanezii din Balcani. Esaranii pastrau obiceiul in fiecare inceput de primavara, ca semn protector impotriva bolilor si a nenorocului.Copiilor li se lega o moneda de argint la mana cu un fir rasucit ... citeste toata stirea