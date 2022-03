Povestea unui veteran de razboi ajuns la 99 de ani. A luptat pana in Muntii Tatra si s-a intors pe jos acasa FOTO

Veteranul de razboi maior (rtg) Iosif Cosma Roman, din Alba Iulia, a implinit 99 de ani. Locuieste de mai multi ani intr-un cadru de poveste, o locuinta inconjurata de o balta cu pesti si multa verdeata. Iosif Cosma Roman s-a nascut la Ciugud, judetul Alba, la final de martie (28 martie 1923) si a copilarit alaturi de alti trei frati mai mari. Tatal lor a fost in tinerete in America, ca multi alti romani care au trecut Atlanticul la inceput de veac XX, in cautarea unei vieti materiale mai bune. ... citeste toata stirea