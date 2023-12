Ziua Nationala a Romaniei este simbolul a ceea ce ne uneste, a ceea ce este mai bun, mai frumos si demn in sufletele noastre. In egala masura, este si o Sarbatoare a recunostintei, amintindu-ne de inaintasii nostri, care, de-a lungul secolelor, au luptat pentru ca noi sa fim uniti in aceeasi Patrie si sa ne ocupam locul cuvenit intre natiunile europene.Sa nu uitam ca Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica a fost mereu in inima poporului roman, contribuind substantial la formarea ... citeste toata stirea