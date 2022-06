Precizari IPJ Alba, despre cadavrul gasit inecat in raul Mures

Inspectoratul de Politie Judetean Alba, a venit cu precizari suplimentare despre cadavrul barbatului gasit inecat miercuri, in albia raului Mures."Cadavrul gasit in raul Mures apartine unui barbat si se afla in stare avansata de putrefactie. Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei mortii. Cercetarile sunt continuate, pentru stabilirea identitatii acestuia si a tuturor imprejurarilor in care a intervenit decesul", au transmis ... citeste toata stirea