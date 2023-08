Prefectul Nicolae Albu a condus sedinta cu reprezentantii institutiilor publice implicate in pregatirea inceperii anului scolar, in cele mai bune conditii, in judetul Alba.La intalnire au participat Cornel Sandu - Inspector scolar general, Alexandru Sinea - Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Alba, Cms. sef Florin Dogaru - Inspectorul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Alba si Col. Ovidiu Costea - Inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba. ... citeste toata stirea