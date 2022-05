Premierul Nicolae Ciuca, a vizitat Star Assembly din Sebes: "Este un semnal incurajator pentru economia romaneasca si pentru comunitatea din Sebes faptul ca aceasta unitate de productie din Romania este luata in calcul de investitorul german in programul

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a vizitat astazi Unitatea de productie Star Assembly din Sebes, o componenta importanta a retelei de productie pentru trenurile de rulare ale vehiculelor produse de concernul german Mercedes-Benz si un obiectiv de investitii cu multe beneficii in plan local si national."Este un semnal incurajator pentru economia romaneasca si pentru comunitatea din Sebes faptul ca aceasta unitate de productie din Romania este luata in calcul de investitorul german in ... citeste toata stirea