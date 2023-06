Nicolae Ciuca si-a anuntat luni in cadrul unei conferinte de presa, demisia din functia de premier al Romaniei.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis l-a numit ca premier interimar pe Catalin Predoiu, cel care detine functia de ministru al Justitiei.Marti, 13 iunie, liderii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei vor fi chemate de catre presedintele Romaniei, la consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de Prim-ministru.Dupa demisia ... citeste toata stirea