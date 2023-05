Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Sibiu, ca rocada guvernamentala ar putea fi amanata, in cazul in care nu se ajunge la o intelegere cu sindicatele din invatamant, aflate in greva."Fiind azi joi si greva neincheiata, vom vedea daca reusim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile, dar nu asta e important daca acum imediat, sau daca peste o saptamana -doua se face rotatia. Important este sa avem stabilitatea guvernarii", a precizat Iohannis, joi, in judetul Sibiu. ... citeste toata stirea