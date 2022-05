Presedintele Ungariei, Katalin Novak, prezenta astazi la Alba Iulia

Presedintele Ungariei, Katalin Novak va fi prezenta sambata in Alba Iulia, de altfel, vizita presedintei statului vecin, este una privata.Aceasta a ajuns de joi in Romania, a poposit prima data la Cluj Napoca, acolo unde s-a intalnit cu presedintele UMDR, Kelemen Hunor.Katalin Novak va fi prezenta sambata in Alba Iulia, unde va participa la dezvelirea statuii principelui Gabor Bethlen, eveniment care va avea loc in Cetatea Alba Carolina.Katalin Novak a fost investita sambata trecuta in ... citeste toata stirea