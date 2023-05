In aceasta minivacanta de 1 iunie si in timpul sarbatorii de Rusalii, pompierii militari din cadrul ISU Alba vor fi la datorie si pregatiti sa intervina in orice situatie de urgenta.Ei vor fi mobilizati pentru a face fata tuturor provocarilor, indiferent daca este vorba de stingerea incendiilor, accidente rutiere, asistenta medicala calificata sau salvarea persoanelor si animalelor din medii ostile vietii.Avand in vedere numeroasele activitati dedicate copiilor cu prilejul zilei de 1 iunie, ... citeste toata stirea