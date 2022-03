Primar amenintat cu moartea in ziua alegerilor: "Iti dau glont, va curge sange". Cum s-a incheiat procesul

Primarul comunei Rosia Montana din Alba a fost victima intr-un proces penal in care doi barbati care l-au amenintat cu moartea in ziua alegerilor locale din 2020 erau acuzati de amenintare. "Te tai, primare, daca mai iesi din primarie, fac bucati din tine, daca mai iesi primar" si "va curge sange" sunt doar doua dintre amenintarile primite in mediul online primarul Eugen Furdui in noaptea de dinainte de ziua alegerilor locale din septembrie 2020. Agresorii sunt doi locuitori suparati pe acesta, ... citeste toata stirea