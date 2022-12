Primaria Alba Iulia, a cumparat 2 masini electrice, care vor intra in dotarea Politiei Locale

Primaria Alba Iulia cumparat 2 masini electrice, care vor intra in perioada urmatoare, in dotarea Politiei Locale.Anuntul a fost facut de catre primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa, prin intermediul paginii de socializare.Inca un pas spre trecerea la un transport prietenos cu mediul inconjurator in Municipiul Alba Iulia!"Au fost achizitionate doua autoturisme electrice, Renault Zoe E-tech, prin programul Rabla Plus. Cele doua masini electrice care au intrat in dotarea Serviciului ... citeste toata stirea