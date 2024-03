Primaria Alba Iulia contracteaza servicii de arhivare documente. Cati bani sunt alocati din bugetul local

Primaria Alba Iulia contracteaza servicii de arhivare documente. Potrivit procedurii de achizitie publicate, banii vor fi alocati din bugetul local.Este vorba despre arhivarea a circa 5000 de dosare.Firmele pot depune oferte pana in 20 martie.Cum vor fi arhivate documenteleArhivarea documentelor se va face prin mai multe operatiuniDocumentele vor trebui sa:fie grupate in dosareordonate cronologic in dosarnu aiba ace, agrafe, file nescrise, dublateDosarul sa aiba:minim 250 maxim ... citește toată știrea