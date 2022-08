Primaria Alba Iulia trece la demolarea ultimelor garaje din oras. In locul acestora se vor amenaja locuri de parcare

Primaria Alba Iulia trece la demolarea ultimelor garaje care au mai ramas in oras. Proprietarii au fost anuntati ca nu le vor mai fi prelungite contractele de concesionare a terenului. Este vorba despre 11 garaje situate in spatele fostului magazin "Unirea", actualul "Mercur City Center", in centrul orasului. Joi, 4 august, politistii locali din Alba Iulia de la Disciplina in constructii, birou din cadrul Serviciului Politia Locala, au transmis somatii catre proprietarii garajelor. Acestia sunt ... citeste toata stirea