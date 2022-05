Primaria Alba Iulia vrea sa puna in functiune incineratorul aflat la Adapostul de caini fara stapan din municipiu.Administratia locala a lansat recent o procedura de atribuire a unui contract ce vizeaza servicii de reparare, revizie si punere in functiune a incineratorului de la Adapostul de caini fara stapan.Potrivit documentatiei, Adapostul de caini fara stapan a fost racordat la reteaua de distributie a gazelor naturale in decembrie 2021, motiv pentru care se doreste punerea in functiune ... citeste toata stirea