Primaria Blaj cumpara patru masini electrice. Cat vor costa si ce specificatii vor avea

Primaria Blaj cumpara patru masini electrice, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi. Valoarea investitiei este de peste 440.000 de lei.Primaria Blaj a lansat luni, 20 mai, in SEAP, o licitatie pentru achizitia a patru autoturisme electrice. Masinile vor fi achizitionate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere ... citește toată știrea