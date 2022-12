Primaria Ciugud premiata la GALA DIGITAL TRANSFORMATION (DX) 2022 desfasurata la Bucuresti

Primaria comunei Ciugud, a fost premiata in cadrul Galei DIGITAl TRANSFORMATION (DX) 2022, desfasurata la Bucuresti.Administratia locala din Ciugud, a fost distinsa cu Premiul Digital Transformation for Smart Village, care reprezinta o recunoastere nationala a eforturilor Primariei din comuna albaiuliana, din ultimii ani, pentru transformarea digitala a administratiei publice locale din Romania.GALA DIGITAL TRANSFORMATION (DX) 2022, un eveniment ajuns in acest an la cea dea XIX-a editie, a ... citeste toata stirea