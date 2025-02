Primaria Municipiului Deva este pregatita pentru ninsorile care sunt anuntate in perioada urmatoare

Operatorul S.C. ,,Salubritate" S.A. Deva care asigura activitatea de curatare, transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet in municipiul nostru este pregatit pentru caderile de zapada prognozate de catre meteorologii ANM in perioada urmatoare.Operatorul este disponibil 24 de ore din 24 si va interveni cu echipele si utilajele din dotare pentru deszapezirea drumurilor publice, pentru prevenirea si combaterea poleiului cu material ... citește toată știrea