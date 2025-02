Primaria Municipiului Deva sprijina campania de constientizare a importantei numarului de urgenta 112 pentru comunitate

In 11 februarie 2025, a fost marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgenta 112.Cetatea Devei a fost iluminata simbolic in culoarea rosie, sprijinind astfel importanta unui sistem comun de interventie rapida in situatii critice, valabil in toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgenta 112 ... citește toată știrea