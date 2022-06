Primarul din Ardeal arestat si ucis de comunisti pentru motive inventate. Locul unde a fost ingropat, ramas secret

Un primar din Alba a fost condamnat la inchisoare si, in final, omorat de securitatea comunista pentru simplul motiv ca ar fi raspandit zvonuri "diversioniste" si ar fi "agitat populatia". Petru Margineanu a fost timp de 14 ani, intre 1931-1945, primar liberal al comunei Obreja. Localitatea este, in prezent, sat in componenta comunei Mihalt. Dupa venirea comunistilor la putere, a fost considerat un element reactionar, schimbat din functia de primar si considerat un simplu "plugar". A fost ... citeste toata stirea