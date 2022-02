Primarul unei comune turistice din Apuseni a invins ANI in instanta. Cum a infirmat starea de incompatibilitate

Primarul comunei Garda de Sus, judetul Alba, a fost gasit in incompatibilitate in 2018 pentru ca a detinut simultan functia de primar si calitatea de comerciant, respectiv titular al unei intreprinderi individuale. Marin Virciu a castigat procesul cu ANI. Raportul privind constatarea starii de incompatibilitate a fost anulat definitiv de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Marin Virciu conduce comuna din Apuseni, devenita in ultimii ani destinatie turistica, din anul 1966. "In perioada ... citeste toata stirea