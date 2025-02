Primavara incepe cu un martisor de suflet la Invie Traditia

In antichitate, romanii celebrau Anul Nou in ziua de 1 martie, iar luna era dedicata zeului Marte, care, inainte de a deveni simbolul razboiului, a fost un ocrotitor al vegetatiei si protector al casatoriilor.Poporul roman, la fel ca alte neamuri din jurul sau, celebreaza in fiecare an Martisorul - inceputul primaverii - zi dedicata feminitatii, sarbatoare care acum este urmata si consolidata de 8 martie, Ziua Femeii.Incepand cu 2017, Martisorul, diminutivul lui mart, vechiul nume popular ... citește toată știrea