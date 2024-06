Primele situatii de urgenta generate de fenomenele meteo periculoase au inceput sa apara, in judetul Botosani.Pana in acest moment, la dispeceratul integrat ISU - SAJ Botosani, au fost preluate noua apeluri care sesizau faptul ca mai multi copaci au fost rupti de vant si au cazut pe partea carosabila, pe raza localitatilor Mesteacan, Tudora si Costesti. In comunele Tudora si Cosula, cetatenii au semnalat faptul ca sunt cabluri electrice rupte de vant, cazute pe sosea. La Bobulesti, un barbat a ... citește toată știrea