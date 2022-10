Un barbat si o femeie din Sona au fost depistati duminica, de catre politisti cu peste 200 kilograme de porumb furat, de pe un teren agricol din Blaj.La data de 16 octombrie 2022, in jurul orei 16,30, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au depistat, pe DJ 107, la intrarea in localitatea Sona, o caruta trasa de cai, in care erau incarcati mai multi saci cu porumb.Din primele cercetari ... citeste toata stirea