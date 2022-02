Prinsi din nou drogati la volan: Patru tineri, depistati de politisti in trafic

Fenomenul tinerilor prinsi la volan sub influenta drogurilor, ia amploare in judet.In weekend, politistii rutieri, au depistat la volan, patru tineri (2 din Alba Iulia, 1 Abrud si 1 Rosia Montana), care s -au urcat la volanul unor autoturisme, dupa de au consumat substante interzise.La data de 25 februarie 2022, in jurul orei 21,40, politistii Serviciului Rutier au depistat un tanar de 21 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 742, fiind sub influenta substantelor ... citeste toata stirea