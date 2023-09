Doi tineri din orasul Zlatna, au fost prinsi de politisti, la volan, sub influenta substantelor psihoactive.La data de 3 septembrie 2023, in jurul orei 16.30, politistii din Zlatna au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 de ani, din orasul Zlatna, judetul Alba.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drugtest, a rezultat ca era sub influenta substantelor interzise, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru ... citeste toata stirea