Probleme de functionare ale platformelor SEAP si Ghiseul.ro. Precizari de la Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) face precizari in contextul intreruperii serviciilor furnizate de platformele ADR, SEAP, PCUE, SIAE si GHISEUL.RO.Platforma Ghiseul.ro, Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Punctul de Contact Unic Electronic (PCUE) si Sistemul Informatic de Atribuire Electronica in Transporturi (SIAE), aflate in gestionarea ADR, au ... citește toată știrea