Procesul in care se decide daca Raed Arafat este seful DSU. CA Alba Iulia a amanat dezbaterile pentru luna iunie

Curtea de Apel Alba Iulia a amanat pentru luna iunie discutarea aspectelor ce tin de conformitatea cadrului procesual cu privire la calitatea de reprezentant al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a lui Raed Arafat. In dosarul aflat pe fond pe rolul Curtii de Apel (CA) Alba Iulia, reclamanta Nicoleta Petrut, din Hunedoara, in contradictoriu cu Guvernul Romaniei, DSU si MAI, a cerut anularea mai multor hotarari de guvern emise in starea de urgenta si alerta, si anume 394/2020, ... citeste toata stirea