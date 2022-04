Profesorii care dau meditatii, proprietarii de apartamente inchiriate si alte categorii de contribuabili, vizati de controale ANAF

Agentia Nationala de Administrare Fiscala se pregateste de controale masive. Numarul lor va creste cu 10% pana la final de 2025, potrivit agentiei.Toate categoriile de contribuabili care intra in analiza de risc vor face obiectul actiunilor de control ale ANAF in perioada urmatoare, inclusiv profesorii.ANAF si-a propus sa colecteze mai multi bani la bugetul de stat in zilele urmatoare, iar printre modalitati este verificare contribuabililor si marirea gradului de conformare fiscala.In ... citeste toata stirea