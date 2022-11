Profitul Cupru Min Abrud a EXPLODAT in primele sase luni din 2022. Cifre duble fata de perioada similara a anului trecut

Cupru Min SA Abrud, companie miniera aflata in subordinea Ministerului Economiei, continua si in 2022 performanta economica record din 2021.Cu cei aproximativ 600 de angajati, Cupru Min Abrud este cel mai important angajator din zona Muntilor Apuseni si principalul magnet pentru forta de munca.Societatea care exploateaza cel mai mare zacamant de cupru din Romania a avut in primele sase luni din 2022 un profit de circa 35 de milioane de lei (7 milioane de euro), suma raportata la o cifra de ... citeste toata stirea