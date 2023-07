Meteorologii au anunta ca in perioada 17 -31 iulie vor fi temperaturi caniculare in majoritatea zonelor tarii. ANM a transmis prognoza meteo pe regiuni, pentru urmatoarele doua saptamani.Vremea 17 -31 iulie: TransilvaniaIn prima zi local va fi canicula si in aceasta regiune, apoi tendinta va fi de usoara scadere, iar cu mici variatii de la o zi la alta, media temperaturilor maxime se va situa intre 29 si 31 de grade.Media minimelor termice va fi de 16...18 de grade in prima saptamana, cu ... citeste toata stirea